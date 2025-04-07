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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يفجر بشرى| ماكرون عرض على السيسي طائرات جديدة من طراز رفال

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تعاون كبير للغاية مع فرنسا في كافة المجالات وفي خاصة في مجال التعليم، مضيفا أن هناك تعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التعليم وسيشهد طفرة كبيرة.

سيتم التعاون بين البلدين في مجالات العسكرية 

وأضاف أن السيسي اجتمع الرئيس الفرنسي ماكرون مدة أكثر من ساعة كاملة، متابعا أن ماكرون عرض على الرئيس السيسي تزويد مصر بطائرات اضافية جديدة من طراز الرافال لمصر.

وتابع أحمد موسى، أن سيتم التعاون بين البلدين في مجالات العسكرية، والرئيس الفرنسي ماكرون عرض على مصر الحصول على طائرات رافال مقاتلة جديدة غير الصفقات الموقعة لو احتاجت ذلك.

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الرئيس السيسي، لمنطقة خان الخليلي والحسين، قائلا: "مصر أرض الحضارة والتاريخ والكرم والضيافة".

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لا حديث في العالم إلا عن الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون في الحسين وخان الخليلي.

وتابع أحمد موسى: "بلد الأمن والأمان .. الرئيس السيسى والرئيس ماكرون يتجولان في خان الخليلي وسط حشود المواطنين، والمصريون يلتقطون الصور التذكارية مع الرئيس السيسي والرئيس ماكرون خلال زيارتهما لخان الخليلي".

أحمد موسى فرنسا التعليم ماكرون الرافال

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