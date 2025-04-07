نحتاج إلى شخصيتنا.. أنشيلوتي يعلق على مواجهة آرسنال في دوري الأبطال

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة آرسنال، غد الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نعم نعمل على تحقيق البطولات، وإلا لما كنت هنا. نحن نقاتل من أجل جميع الألقاب حتى النهاية. وإذا لم ننجح، سوف نفكر في الموسم المقبل».

وعن مسدد ركلات الترجيح، قال الإيطالي: «فكرنا في الأمر، وسنتعامل مع هذا الأمر غدًا».

وعن الهجوم ضد فينيسيوس؟، قال: «لم أتحدث معه بهذا الشأن، لكنني أعرف أنه يكون أفضل في المباراة التالية عندما لا يظهر بمستواه المعتاد، وبإمكانه تقديم أداءًا أفضل».

وعن أدوار فالفيردي، علق أنشيلوتي: «لم نحسم هذا الموضوع بشكل نهائي. هو لاعب (جوكر) ويقوم بكل الأدوار بشكل جيد. سنرى أين يمكن أن يقدم أكثر للفريق والمكان الذي يحقق لنا فيه استفاده أكبر سيتواجد فيه».

وأتم: «نحن بحاجة إلى الشخصية فقط لخوض مباراة بأفضل شكل ممكن. شخصية الفريق سوف تساعدنا على لعب مباراة جيدة».

يذكر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وآرسنال في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ملعب الإمارات معقل الفريق الإنجليزي.