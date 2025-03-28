بتهمة التهرب الضريبي.. الكشف عن آخر تطورات قضية أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات قضية الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بتهمة التهرب الضريبي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن محكمة مدريد حددت موعد المحاكمة يوم الأربعاء المقبل، إذ يواجه أنشيلوتي اتهامات بالتهرب الضريبي بقيمة تزيد عن مليون يورو، عن عامي 2014 و2015، وفقًا لما أفادت به النيابة العامة.

وأشارت إلى أن النيابة العامة الإسبانية تطالب بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على مدرب ريال مدريد، وذلك بعد اتهامه بالتهرب من دفع مليون يورو للسلطات الضريبية الإسبانية.

أنشيلوتي ومنتخب البرازيل

يذكر أن بعض التقارير الصحفية ربطت اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتدريب منتخب البرازيل الفترة المقبلة.