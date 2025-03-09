أنشيلوتي يعترف بتراجع الأداء أمام رايو فاليكانو.. ويؤكد ثقته قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ارتياحه للفوز الصعب الذي حققه فريقه على رايو فاليكانو بنتيجة 2-1، رغم التراجع الملحوظ في الأداء خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

اعتراف بتراجع المستوى والإرهاق يؤثر على ريال مدريد

في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أقر أنشيلوتي بأن فريقه قدم مستوى أقل في الشوط الثاني، وهو أمر لم يلقَ رضا الجماهير، لكنه اعتبره طبيعياً في ظل الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون بسبب ضغط المباريات.

وأوضح أن العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، مثل بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، عانت مؤخراً من تراجع في الأداء نتيجة الجدول المزدحم، مشيرا أيضاً إلى معاناة إنتر ميلان وليفربول في الفترة الأخيرة.

جاهزية مودريتش وموقف المصابين قبل ديربي مدريد

وعن مشاركة لوكا مودريتش لمدة 90 دقيقة أمام رايو فاليكانو، أكد أنشيلوتي أنه لا يرى مشكلة في إمكانية مشاركته أيضاً أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مشدداً على قدرة النجم الكرواتي على استعادة لياقته سريعاً رغم الإرهاق.

وأعرب المدرب الإيطالي عن أمله في استعادة خدمات المدافع الألماني أنطونيو روديجر وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا قبل مواجهة الديربي المرتقبة.

إشادة بفينيسيوس وتحذير بشأن بيلينجهام

وأشاد أنشيلوتي بالأداء الذي قدمه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال المباراة، مؤكداً أنه قدم مستوى جيداً وساهم في تحقيق الفوز، كما أثنى على لوكا مودريتش وتشواميني.

في المقابل، كشف عن تعرض الإنجليزي جود بيلينجهام لضربة قوية أثناء اللقاء، لكنه طمأن الجماهير بأن إصابته ليست خطيرة ولن تؤثر على مشاركته المقبلة.

تفاؤل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

اختتم أنشيلوتي تصريحاته بالتأكيد على أن ريال مدريد لديه فرصة كبيرة لحسم التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، إذا تمكن من تقديم نفس الأداء الذي ظهر به خلال الشوط الأول أمام رايو فاليكانو.

ويدخل الميرنجي مواجهة الإياب أمام أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل بأفضلية الفوز ذهاباً 2-1، مما يمنحه دفعة معنوية قبل اللقاء الحاسم.