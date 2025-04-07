بدون معطر .. تخلص من رائحة القلي والزفارة في المطبخ

تتسبب رائحة القلي في تعكير جو المنزل خاصة إذا تم تحضير كمية كبيرة من الطعام أو اختراق الزيت أو قلي انواع طعام ذات رائحة قوية مثل السمك والقرنبيط.

ووفقا لما جاء في موقع allrecipes نعرض لكم أهم الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة القلي والروائح الكريهة في المطبخ.

اغلي الليمون



حضّري بخار الليمون لإزالة رائحة القلي وجميع الروائح النفاذة وإليك خطوات التحضير.

اقطعي ليمونة إلى نصفين، ثم أضيفيها إلى قدر من الماء المغلي، واتركيها على نار هادئة لمدة عشر دقائق أو إذا كانت لديكِ بقايا قشور ليمون أو قطع من طعامكِ، يمكنكِ غليها ولمزيد من إزالة الروائح، رشّي ملعقة كبيرة أو نحو ذلك من صودا الخبز في الماء.



صودا الخبز أو الخل



إذا كان طعامك يترك روائح كريهة، فحاول ترك وعاء أو اثنين من صودا الخبز أو الخل على المنضدة طوال الليل. يمكنك أيضًا الطهي مع وجود وعاء قريب لامتصاص رائحة القلي فور ظهورها.

فتح النوافذ وغطاء المدخنة



إحدى أفضل الطرق للتخلص من الروائح الكريهة هي إخراجها من منزلك بفتح النوافذ واستخدام فتحة التهوية فوق الموقد، إن وجدت وشغّل فتحة التهوية او افتح بعض النوافذ إذا كنت ستطهو أطعمة ذات رائحة قوي أو تحتاج للقلب العميق مثل السمك.

تطهير حوضك

إذا كان حوض مطبخك هو مصدر الرائحة الكريهة، فهناك عدة طرق لمعالجة المشكلة

اصنعى خليط معطر على الموقد



يمكنكِ جعل رائحة منزلكِ مُنعشة، حتى أثناء الطهي، دون الحاجة لشراء مُعطرات جو أو شموع أو مُنكهات عطرية.

اصنعي مُنكهات عطرية على الموقد باستخدام مكونات من مطبخكِ، مثل قشور الحمضيات، وقشور التفاح، والقرنفل، وأعواد القرفة، وإكليل الجبل، وغيرها.

أضيفي جميع المكونات إلى قدر من الماء واتركيها على نار هادئة أثناء الطهي وبعده و لن يمتص البخار الروائح الكريهة فحسب، بل سيساعد أيضًا على ترطيب الهواء في يوم شتوي جاف.



فلتر الفحم



إذا كنت ستشوي اللحم أو السمك، فمن الجيد شراء فلتر فحم لامتصاص الروائح فهو لا يحمي الموقد وسطح العمل من تناثر الدهون فحسب، بل يمتص الروائح أيضًا أثناء الطهي.ا

استثمر في جهاز تنقية الهواء



تشتهر أجهزة تنقية الهواء بتنقية الهواء من الغبار والدخان وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة، كما أنها تزيل روائح الطهي النفاذة وهذا الجهاز من ليفويت صغير الحجم بما يكفي ليتناسب بسهولة مع مطبخ شقة صغيرة، وهو بسعر معقول.



استخدم بقايا القهوة



يساعد تحضير قهوة طازجة أو وضع بقايا القهوة في أوعية صغيرة في مطبخك يُساعد على امتصاص روائح الطهي.

استخدمي بخار الخل



على غرار غلي الليمون أو تحضير المعطر على الموقد، يُعدّ تبخير الخلّ طريقةً رائعةً لتحييد الروائح النفاذة.

أضف نصف كوب من الخلّ إلى كوب من الماء، واتركه على نار هادئة أثناء الطهي (أو بعده) لامتصاص أيّ روائح في الهواء.