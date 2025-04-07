ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية على متنها 727 سائحا من جنسيات مختلفة

استقبل ميناء الإسكندرية اليوم، الاثنين، السفينة السياحية (Seven Seas Grandeur)، ويبلغ عدد ركابها 1269 راكبا، من بينهم حوالي 727 سائحا قادما من ميناء أرجوستولي اليوناني.



وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع "إنه تم استقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية".



وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية حرصت على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها، وكذا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن، كما أعدت الهيئة استقبالا حافلا للسفينة والسائحين يضم عروض فنية قدمتها فرقة استقبال محطة الركاب السياحية بمعاونة شركة نهضه مصر، كما تم تقديم هدايا تذكارية، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية.