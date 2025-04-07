آخر تطورات الحالة الصحية لضحيتي واقعة كوبري العامرية

كشفت مصادر طبية بمستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية عن تطورات الحالة الصحية للطفلتين “يسرا” و”محمود”، ضحيتي واقعة إلقائهما من أعلى كوبري العامرية بواسطة والدتهما صباح اليوم.

تبين أن الطفلة يسرا البالغة من العمر 9 سنوات، مصابة بكسور متعددة في الوجه والأطراف، وتخضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من أطباء العظام والتجميل.

وأضافت المصادر أن شقيقها الأصغر محمود، 6 سنوات، حالته الصحية حرجة للغاية، إذ أصيب بنزيف في المخ وارتجاج شديد، بالإضافة إلى نزيف داخلي في البطن، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة بالعناية المركزة مع إجراء الإسعافات اللازمة ومحاولات وقف النزيف وإنقاذ حياته.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق مع الأم لمعرفة دوافعها الحقيقية وراء ارتكاب الواقعة، مع فحص مدى سلامتها النفسية والعقلية.