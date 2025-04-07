عشاء تاريخي.. حكاية مطعم نجيب محفوظ الذى جمع الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي

شهد مطعم نجيب محفوظ في منطقة خان الخليلي بالقاهرة القديمة لقاءً فريدًا جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير لمصر.

https://www.youtube.com/shorts/Df8MHdhDgvc

جاء العشاء في أجواء شعبية مميزة بعيدًا عن القصور والمراسم الرسمية، في لفتة غير تقليدية عكست جانبًا من أصالة الثقافة المصرية.

ويُعد المطعم، الذي أُطلق عليه اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ تكريمًا له، من أبرز معالم خان الخليلي، ويمتاز بطابع تاريخي وتصميم شرقي فريد.

تأسس عام 1989 بعد عام من حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل، ويجمع بين الطابع الأدبي والمذاق المصري الأصيل، ما جعله وجهة مميزة للزوار من مختلف الجنسيات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/shorts/Df8MHdhDgvc