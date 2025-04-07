الهلال الأحمر المصري: العريش أصبحت مدينة الإنسانية الأولى في العالم

أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه منذ أول يوم عملنا على دعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه لم نتوقف عن تقديم الدعم، والمعبر من الجانب المصري مفتوح، ونتمنى أن يتم فتح المعبر من الجهة الأخرىى، لضمان وصول المساعدات.

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية، أن زيارة الرئيس الفرنسي للعريش، والتي أصبحت مدينة الإنسانية الأولى في العالم، والتي استقبلت جميع المساعدات الإنسانية، لضمان وصولها لقطاع غزة.

الهلال الاحمر المصري كان شاهد على جميع المراحل الحرجة التي شهدها قطاع غزة، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي من خلال زيارته يلقي الضوءا على الدور الفرنسي للعمل على حل القضية الفلسطينية.