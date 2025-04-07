الأهلي يخوض المران الرئيسي استعدادا للهلال السوداني غدا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الهلال السوداني في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي على ملعب شيخا ولد بيديا بموريتانيا استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني غدًا الثلاثاء الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة على قناة بين سبورت المشرة.

وكان النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على نادي الهلال السوداني بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.