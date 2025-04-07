أحمد موسى: عشرات الآلاف يحتشدون غدا أمام المعبر للترحيب بماكرون ورفض التهجير

أكد الأعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ترامب يتحدث عن تغير اسم غزة إلى الحرية، متابعا أن لا لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتابع أن عشرات الآلاف من المصريين يحتشدون غدا أمام معبر رفح للترحيب بالرئيس ماكرون ورفض التهجير للشعب الفلسطيني.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، حركة حماس أن تتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، مستدركا أن مصر تواجه ضغط رهيب للغاية.

