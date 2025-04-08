اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بسرقة طالب حدائق القبة

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

القبض على المتهمين بسرقة طالب حدائق القبة

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين لقيامهما بإحداث إصابة طالب والاستيلاء منه علــى متعلقاته الشخصية بالإكراه ،وضبط بحوزتهما سلاح أبيض والمسروقات المستولى عليها، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، أمرت النيابة بحبسهما، وأحيلا إلى المحاكمة.