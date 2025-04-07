علاقة وأكياس بالفريزر .. كيف انكشفت جريمة مقـ.ـتل مالك شركة التجمع

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل مالك شركة في التجمع.

كواليس جريمة مقتل مالك شركة التجمع

تبين من التحريات وسماع أقوال الجيران بأن أحدهم سمع أصوات صرخات داخل الشقة وحاول طرق الباب دون أن يستجيب له أحد، فقام بالاتصال بنجل المجني عليه الذي حضر وقام بكسر باب الشقة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لقيامه بقتل مالك شركة في شقته بالتجمع وتقطيع جثمانه إلى أجزاء ووضعه داخل أكياس والاحتفاظ بها داخل فريزر في شقة المجني عليه بالقاهرة الجديدة.

وتبين من التحريات أن الجثة لـ مالك شركة وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق عشيقة المجني عليه، حيث اكتشف علاقة غير شرعية تربط شقيقته بالمجني عليه فقام بشراء ساطور وقتله وقام بتقطيع جثمانه إلى أجزاء ووضعه في الفريزر.

وأشارت التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن الجثة تم العثور عليها مقطعة داخل أكياس ومحفوظة داخل فريزر في شقة فاخرة، مملوكة للمجني عليه، وأن وراء ارتكاب الواقعة شاب كان المجني عليه على علاقة بـ شقيقته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة داخل ثلاجة في شقة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثمان مسن مقطع أجزاء وموضوع داخل ثلاجة بالشقة المشار إليها وتم نقل الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقوم فرق المباحث في القاهرة بفحص دائرة علاقات المجني عليه وسؤال شهود العيان وجيرانه، وفحص كاميرات المراقبة في الحي مسرح الحادث، بالإضافة لفحص هاتف المجني عليه وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.