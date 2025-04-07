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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نشوب حريق هائل داخل مصنع فوم بسوهاج الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة سوهاج الجديدة، حادثة حريق داخل مصنع خاص لتصنيع الفوم، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقية أجزاء المصنع.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد المصانع الكائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، حيث تبين أن الحريق اندلع خلف المبنى الإداري للمصنع، المشيد من الطوب الأبيض والمكون من طابقين، والمملوك للمدعو "عماد ف.م.ب"، 41 عامًا، ويقيم بمركز أخميم.

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق داخل أحد أجزاء المصنع المخصصة للإنتاج، ما أدى إلى احتراق كمية من بكر الفوم المستخدم في عمليات التصنيع، دون أن يسفر الحريق عن أي إصابات بين العاملين أو المواطنين المتواجدين بالمنطقة المحيطة.

وبسؤال مالك المصنع، أفاد بأن الحريق ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم تُستخدم في عملية حقن الفوم؛ مما تسبب في اشتعال النيران بشكل مفاجئ.

وأكد أن الحادث وقع دون تدخل أي طرف خارجي، ونفى وجود أي شبهة جنائية أو اتهامه لأحد بالتسبب في الواقعة.

وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، ومنع امتداده للمباني المجاورة أو المعدات الأخرى داخل المصنع، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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