محافظ الغربية يوجه بتكثيف إزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء

وجّه أشرف الجندي محافظ الغربية، بتكثيف أعمال إزالة المخالفات وسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة والتصدي الفوري لأية محاولات جديدة للبناء المخالف، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالقانون وعدم السماح بأي تهاون أو تأخير في التنفيذ.



وقال الجندي إن محافظة الغربية ماضية بقوة في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن حملات الإزالة ضمن الموجة الخامسة والعشرين للإزالات لن تتوقف حتى يتم تطهير المحافظة بالكامل من كافة المخالفات، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.



وقال المحافظ - في بيان صحفي- إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة ما يتم تنفيذه ميدانيًا من خلال فرق العمل المنتشرة في مختلف الوحدات المحلية،ويتم توثيق كافة الإزالات ومراجعتها بشكل فوري لضمان الشفافية والدقة.



وتابع المحافظ سير أعمال الإزالة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وأجرى عدة اتصالات مرئية مباشرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للوقوف الفوري على الوضع الميداني ورصد جهود فرق العمل في إزالة التعديات بشكل دقيق وفعال.