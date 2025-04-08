محمد عبد الجليل: نتيجة ذهاب الزمالك أمام ستيلينبوش «مفخخة»

حذر الناقد الرياضي محمد عبد الجليل من نتيجة مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، معتبرًا أنها نتيجة «مفخخة».

وقال محمد عبد الجليل، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «نتيجة مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الذهاب مفخخة وليست أفضل نتيجة محققة».

وأبدى عبد الجليل استغرابه من أن هناك قناعة لدى البرتغالي جوزيه بيسيرو بالبدء بسيف الجزيري أساسيًا على حساب ناصر منسي، معتبرًا أن منسي يستحق المشاركة أساسيًا مع الزمالك على حساب الجزيري.

وبالنسبة لموقف الأهلي قبل مباراة الإياب أمام الهلال السوداني، قال عبد الجليل: «نتيجة 1-0 للأهلي مهمة لأنه لم يستقبل أي هدف على أرضية ميدانه، والمباراة لن تكون بدون ضغوط جماهيرية مثل لو كانت المباراة أُقيمت في أم درمان».

وأردف قائلًا: «أنا عندي شكوك في أن السويسري مارسيل كولر سيكون مدربًا للأهلي في كأس العالم للأندية، وتراجع مستوى كولر مع الأهلي يرجع لشعوره بأنه مهدد بالرحيل في أي وقت».