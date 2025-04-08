الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته النهائية استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في لقاء الإياب بدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته مساء الأربعاء المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، قد انتهت بالتعادل السلبي، ليؤجل الحسم إلى لقاء العودة في القاهرة، حيث يسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، قرر المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو إراحة العناصر الأساسية التي شاركت في لقاء الذهاب، حيث تم استبعادهم من مواجهة كأس عاصمة مصر أمام فريق مودرن سبورت، والتي انتهت أيضًا بالتعادل السلبي، بهدف منحهم قسطًا من الراحة البدنية والذهنية قبل اللقاء الحاسم أمام ستيلينبوش.

على صعيد التحكيم، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لقيادة مباراة الإياب، ويعاونه كل من سيدو تياما من بوركينا فاسو، وليبان عبد الرازق من جيبوتي، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو “VAR”، بمساعدة الكيني ستيفن إليزار أونيانجو، وتم تعيين الأوغندي يوسف أويي كمراقب عام للمباراة، إلى جانب الإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، في حين سيكون الجزائري محمد بلال جندوز منسقًا عامًا للقاء.

ويتطلع الزمالك إلى تحقيق الفوز والتأهل للمربع الذهبي، في ظل دعم جماهيري مرتقب على ملعب القاهرة