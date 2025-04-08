محمد عبدالرحمن يكشف عن موعد عرض مسلسل "بريستيج"

كشف الفنان محمد عبدالرحمن الشهير ب"توتة"، عن موعد عرض مسلسله “بريستيج” وكتب توتة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “على كل لون متجمعين دي ورطة دي ولا كمين مسلسل 'بريستيج' آخر #أعمال_يانغو الأصلية، 24 أبريل على يانجو بلاي”.

أطلقت منصة يانغو بلاي" الإعلان التشويقي لأحدث أعماله الأصلية "بريستيج"، المرتقب عرضه في شهر أبريل بعد انتهاء موسم رمضان.

قصة مسلسل “بريستيج”

ويجمع مسلسل "بريستيج" بين الجريمة والتشويق في إطار درامي غير مسبوق في المنطقة.

مسلسل برستيج من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، بالإشتراك مع ذا بلانت ستوديوز، ويضم فريق عمل حقق نجاحات كبيرة في أعمال مثل "سفاح الجيزة" و"بيمبو". يشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا و صانع المحتوى عبد العاطي.





يكشف الإعلان التشويقي عن أجواء غامضة ومتوترة داخل مقهى قديم في وسط القاهرة، حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين بسبب عاصفة مفاجئة. لكن سرعان ما تأخذ الأحداث منحى غير متوقع عندما تنقطع الكهرباء، ويُكتشف وقوع جريمة قتل، مما يُشعل الشكوك ويحوّل الموقف إلى لغز مشوّق لكشف الفاعل تزيد من حماس المشاهدين للمسلسل.





يتألف المسلسل من 8 حلقات ويمزج بين الغموض والإثارة بأسلوب مبتكر، مع لمسات كوميدية ذكية تبقي المشاهدين في ترقّب حتى اللحظة الأخيرة.