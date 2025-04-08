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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رصف وتطوير طريق المريوطية بدءا من محور شريف إسماعيل وحتى الضبعة بطول 5 كم

رصف طريق
رصف طريق
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية على مستوى المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ الحالية . 
اطلع المحافظ على جهود مديرية الطرق في بدء تنفيذ خطة توسعة وتقوية ورصف طريق المريوطية بدءا من محور المهندس شريف إسماعيل وحتى أسفل محور الضبعة بطول ٥ كيلومترات ومتوسط عرض ١٥ مترا ضمن خطة المديرية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية . 


وأكد المهندس عادل النجار أن أعمال التطوير تأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطط الرصف والتوسعة بالمحاور الحيوية لخدمة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية لافتا إلى المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية بالمراكز والأحياء لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وفي ذات السياق تابع محافظ الجيزة خطة الرصف بحي الطالبية حيث تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق البهنساوي لتسهيل حركة سير المواطنين وذلك ضمن خطة العام المالي الجاري في إطار التوسع في أعمال التطوير بنطاق الحي وتحسين جودة الطرق لخدمة قاطنيه.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ.

اخبار الجيزة اخبار المحافظات محافظة الجيزة رصف طريق

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