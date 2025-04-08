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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المصريون أمام رفح| مظاهرات حاشدة وتضامن شعبي من مختلف المحافظات ضد مخطط التهجير

المصريين أمام رفح
المصريين أمام رفح
ياسمين القصاص

احتشد آلاف المصريين  أمام مدينة رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمشاركة في الفعاليات التضامنية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

آلاف المصريين يتظاهرون أمام معبر رفح رفضا لدعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين

وصف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،  توافد المصريون إلى معبر رفح في مشهد مهيب، حيث شهدت الحشود الشعبية، وهناك تجمعات ضخمة رفعت خلالها الأعلام المصرية والفلسطينية تعبيرا عن رفضهم القاطع لسياسات التهجير.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الحشد الشعبي، يرسل رسالة واضحة إلى كل من يخطط لتهجير الفلسطينيين، مفادها أن هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع، وليس الرفض محصورا في تهجيرهم إلى سيناء فقط، بل يشمل أيضا رفض مبدأ التهجير بشكل عام، وهو الموقف الذي يعبر عنه كافة الشعوب العربية.

وأشار الرقب،  إلى أن مصر ترفض التهجير، وهو ما أكده الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، فقد أشار الرئيس السيسي إلى رفضه الكامل لعملية التهجير القسري، مشددا على موقفه الرافض في بداية الحرب لتهجير الفلسطينيين، سواء كان قسرا أو طوعا، من قطاع غزة.

وقد اكتسبت القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية كبيرة، حيث كانت تهدف إلى التأكيد على رفض المخطط الدولي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما تم التأكيد على ضرورة إعادة إحياء ثوابت القضية الفلسطينية، وعلى رأسها "حل الدولتين". 

والقمة حظيت بزخم واسع، خاصة مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مدينة العريش، التي تقع على بعد 50 كيلومترا من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، حيث جددت باريس موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي ولأي مخططات تهجير، وهو الموقف الذي يتوافق مع موقف غالبية الدول الأوروبية.

وفي ساعات مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، تجمع الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد في طريقهم إلى مدينة العريش بشمال سيناء، للمشاركة في دعم الرئيس السيسي ورفض تهجير أهالي غزة.

واحتشد المئات في ميدان الشهداء بمختلف الأعمار، حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية وصور الرئيس السيسي، في تحرك شعبي واسع لتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم التام لتهجير الفلسطينيين. 

وقد رددوا هتافات حماسية مثل "تحيا مصر"، "لا للتهجير"، "معاك يا سيسي"، تأكيدا على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره.

بوابة روز اليوسف | ملايين المواطنين يحتشدون في الميادين والشوارع الرئيسية تأييدا لدعم الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية

من جانبهم، أعلن أهالي بورسعيد دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في إدارة الأزمة، وأشادوا بدور مصر في تحقيق الهدنة وعودة أهالي غزة إلى وطنهم، مؤكدين أهمية الحفاظ على حقوق الفلسطينيين واستقرار المنطقة. كما عبروا عن رفضهم التام لأي تهديدات تمس أمن مصر وسلامة أراضيها، وكذلك حقوق الفلسطينيين.

أهالى بورسعيد ينظمون وقفة تضامنية مع أهل غزة.. فيديو وصور - اليوم السابع

وفي نفس السياق، نظمت العديد من الأحزاب السياسية في محافظة الدقهلية وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، للتعبير عن رفضهم لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. 

ورفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور الرئيس السيسي، ورددوا هتافات مناهضة للكيان الصهيوني، مؤكدين دعمهم لقرارات الرئيس السيسي في هذا الصدد.

كما شهدت محافظة البحيرة تظاهرات حاشدة دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية مسيرات ووقفات احتجاجية بميدان الاستاد في مدينة دمنهور، حيث ردد المشاركون هتافات مثل "لا للتهجير"، "فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، "دم واحد.. شعب واحد"، مشددين على دعمهم الكامل لموقف الرئيس السيسي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وفي محافظة المنوفية، تجمع الآلاف من أهالي مدينة شبين الكوم للسفر إلى رفح دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لمخططات التهجير. رفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور الرئيس السيسي، ورددوا هتافات داعمة لفلسطين، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفضهم أي محاولات لتهجيرهم أو تصفية قضيتهم.

ملحمة شعبية رفضا للتهجير.. آلاف المواطنين يتوجهون لرفح دعما للقضية الفلسطينية.. مسيرات ووقفات تضامنية بميادين المحافظات تحت شعار
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