التعليم تختتم فعاليات اللقاء التعريفي للانتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة العمل التعريفية لانتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر 2025/2026 بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة والتي تم تنظيمها فى الفترة من الأحد 6/4/2025 إلى الثلاثاء 8/4/2025.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم (وفد من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وموجهى عموم التربية الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية)، ووزارتى الشباب والرياضة، والتخطيط والأزهر الشريف وهيئة النيابة الإدارية ، والشركة المنفذة لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، ومسؤولي البرلمان في المحافظات.

استعرض الحضور مجموعة من النماذج الشبابية الملهمة، التي أثبتت نجاح تجربة برلمان الطلائع في بناء جيل يمتلك الوعي والانتماء والقدرة على التأثير في مجتمعه. تجارب واقعية شبابية أثبتت أن برلمان طلائع مصر ليس مجرد برنامج تدريبي، بل هو مدرسة حقيقية لصناعة قادة المستقبل.

الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر

وخلال اللقاء استعرض المستشار محمد عبدالمعطي- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، خطوات العملية بشفافية ووضوح من خلال تقديم شرح تفصيلي لإجراءات العملية الإنتخابية الإلكترونية، بدءًا من تسجيل الطلائع، مرورًا بآليات التصويت عن بُعد، وصولًا لإعلان النتائج.

واختُتم اللقاء بكلمة خالد مسعود - رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، أكد فيها أن برلمان طلائع مصر يعد خطوة مهمة لتعزيز مكانة النشء في المجتمع، حيث يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، ليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية .

كما تضمنت فعاليات ختام ورشة العمل التعريفية لـ الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر 2025/2026 الإعلان عن التوقيتات الرسمية للعملية الانتخابية الإلكترونية

وفي خطوة تعكس التعاون المؤسسي، أُلقيت كلمات الجهات المشاركة، والتي أكدت دعمها الكامل لتجربة برلمان الطلائع، والتي ضمت كلمة المهندس محمد عبدالعظيم - مساعد وزير التخطيط، وفضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة -ممثل الأزهر الشريف، الدكتور أمين الدسوقي - ممثل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة راندا البيطار- مدير عام برلماني الطلائع والشباب .