قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: نرفض المفاوضات مع أي طرف يفرض مطالبه بالتهديد والضغط
ارتفاع أسعار الذهب اليوم مجددًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة
المصريون أمام رفح| مظاهرات حاشدة وتضامن شعبي من مختلف المحافظات ضد مخطط التهجير
جيش كوريا الجنوبية: أطلقنا طلقات تحذيرية بعد انتهاك جنود شماليين خط ترسيم الحدود
كامل الوزير: مصانع فرنسية جديدة للطاقة والجلود والغذاء قريبًا في مصر
قبل مواجهة الأهلي.. الهلال يفتح أبواب ملعب شيخا ولد بموريتانيا مجانا
موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية
الأهلي يتحرك لاستخراج تأشيرة زيزو للسفر إلى أمريكا للمشاركة بمونديال الأندية
وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابان
حالات قطع المعاش.. وعدد مرات صرف المنحة الخاصة به
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش للاطمئنان على الفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يشن حربًا على مؤسساتنا ضمن عدوانه الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تختتم فعاليات اللقاء التعريفي للانتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر

اللقاء التعريفي للإنتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر
اللقاء التعريفي للإنتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر
ياسمين بدوي

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة العمل التعريفية لانتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر 2025/2026 بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة والتي تم تنظيمها فى الفترة من الأحد 6/4/2025 إلى الثلاثاء 8/4/2025.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم (وفد من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وموجهى عموم التربية الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية)، ووزارتى الشباب والرياضة، والتخطيط والأزهر الشريف وهيئة النيابة الإدارية ، والشركة المنفذة لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، ومسؤولي البرلمان في المحافظات.

استعرض الحضور مجموعة من النماذج الشبابية الملهمة، التي أثبتت نجاح تجربة برلمان الطلائع في بناء جيل يمتلك الوعي والانتماء والقدرة على التأثير في مجتمعه. تجارب واقعية شبابية أثبتت أن برلمان طلائع مصر ليس مجرد برنامج تدريبي، بل هو مدرسة حقيقية لصناعة قادة المستقبل.

الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر 

وخلال اللقاء استعرض المستشار محمد عبدالمعطي- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، خطوات العملية بشفافية ووضوح من خلال تقديم شرح تفصيلي لإجراءات العملية الإنتخابية الإلكترونية، بدءًا من تسجيل الطلائع، مرورًا بآليات التصويت عن بُعد، وصولًا لإعلان النتائج.

واختُتم اللقاء بكلمة خالد مسعود - رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، أكد فيها أن برلمان طلائع مصر يعد خطوة مهمة لتعزيز مكانة النشء في المجتمع، حيث يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، ليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية .

كما تضمنت فعاليات ختام ورشة العمل التعريفية لـ الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر 2025/2026 الإعلان عن التوقيتات الرسمية للعملية الانتخابية الإلكترونية

وفي خطوة تعكس التعاون المؤسسي، أُلقيت كلمات الجهات المشاركة، والتي أكدت دعمها الكامل لتجربة برلمان الطلائع، والتي ضمت كلمة المهندس محمد عبدالعظيم - مساعد وزير التخطيط، وفضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة -ممثل الأزهر الشريف، الدكتور أمين الدسوقي - ممثل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة راندا البيطار- مدير عام برلماني الطلائع والشباب .

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم طلائع مصر ورشة العمل التعريفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر 8-4-2025

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

زوج ينهى حياة زوجته بالبحيرة

ضربها لحد ما ماتت.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات في البحيرة

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

كارت المحفظة للرئيس الفرنسي

استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات"حياة كريمة" لتطوير القرى

الخدمات الطبية

إدارة الخدمات الطبية توقع بروتوكول تعاون مع الصحة في الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

اللقاء التعريفي للإنتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر

التعليم تختتم فعاليات اللقاء التعريفي للانتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فحص 656 ألف طالب بالشرقية ضمن "عيون أطفالنا".. وتوفير العلاج المجاني للمصابين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟

بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟
بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟
بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟

ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.
ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.
ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.

فيديو

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد