أمن الجيزة يفحص ملابسات مشاجرة داخل وزارة التضامن بالعجوزة

نشبت مشاجرة داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة العجوزة بين مدير إدارة وموظفة وفرد أمن وبين شابين من رواد الوزارة، وتفحص مباحث الجيزة البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أمن وزارة التضامن الاجتماعي بتضررهم من شابين تعديا بالسب والضرب على مدير الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن وموظفة وفرد أمن، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين من التحريات المبدئية أن شابين تواجدا في مقر الوزارة للاستفسار عن شقق سكنية نشبت بينهما وبين موظفة مشادة كلامية ثم تطور الأمر عندما تدخل مدير الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وفرد أمن لاحتواء الأمر فتعديا عليهم بالسب والشتم والضرب ما دفعهم لابلاغ الشرطة.

وتجري مباحث الجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة من خلال مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.