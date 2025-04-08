زيزو يكشف أسباب اختياره الانتقال للأهلي: حلم كأس العالم للأندية

كشف أحمد سيد زيزو نجم الزمالك سر اختياره للعب للنادي الأهلي بدلا من الخروج للخليج بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وأكد زيزو في تصريحات خاصة لـ هاني حتحوت الذي أعلن عنها ببرنامجه الإذاعي عبر أثير أون سبورت أف إم :بيان رحيلي عن نادي الزمالك جاهز ومكتوب وسايب احتمالية إن الموضوع يتحل وأستمر مع الأبيض.



وعن سر اختياره للنادي الأهلي بدلا من الخروج للخليج قال :اللعب في السعودية صعب حاليا ودا عشان بطولة أمم أفريقيا لازم أكون موجود فيها أساسي

ولازم أكون جاهز للمشاركة مع المنتخب ووجودي في الأهلي هيدفعني للتركيز لضمان مركزي في كأس العالم للمنتخبات وطبعا كأس العالم للأندية حلم جديد.



وأكمل : عرض العين الإماراتي موجود بس المجموعة صعبه في المونديال وحال الخروج سيكون مستوى الدوري الإماراتي أقل تنافسية من الدوري المصري.