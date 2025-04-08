الإجازات كثيرة والفريق سيئ.. شوبير ينتقد كولر قبل مباراة الهلال

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة نارية إلى السويسري مارسيل كولر قبل مباراة الأهلي المرتقبة أمام الهلال السوداني .

وقال شوبير: “أنا قلقان وده بسبب إن حالة الأهلي في الفترة الأخيرة مش جيدة والفريق لم يلعب مباريات ودية ولم يستغل مباراة كأس الرابطة والأجازات للاعبين كثيرة جدا من وجهة نظري، لإن تجهيز اللاعيبة بالتدريبات فقط لا أراه مجديا والمباريات الودية مهمة جدا”.

وأضاف شوبير: “زمان كنا دايما تاني يوم المباراة نعمل مباراة في التتش للاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في المباراة التي خضناها بالأمس”.

واختتم شوبير: “الواحد ماسك قلبه بايده وقلقان جدا وخايف جدا من اللقاء ده وده يدينا درس مهم إننا نستفيد بعد كده من المباراة اللي تكون على أرضنا وبين جماهيرنا بشكل أفضل”.

و كان قد قال كولر في تصريحات إذاعية: «يجب على مستر كولر إنه يبقى عارف الرؤية عاملة أيه بالنسبة له في مباراة اليوم، يعني لازم تشكيلة جيدة وطريقة لعب جيدة ولن أحاسب الأهلي على الأداء في هذه المباراة هحاسبه على النتيجة بس».