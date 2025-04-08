تعرف على سبب انخفاض ضخ منسوب مياه الشرب في بورسعيد

كشفت محافظة بورسعيد عن سبب تخفيض منسوب مياه الشرب فى عدة مناطق بأحياء المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأكدت محافظة بورسعيد أنه تم التواصل مع المدير المسؤول عن تشغيل محطة الرسوة، والذي أفاد بأن سبب تخفيض منسوب المياه يرجع إلى القيام بعملية التطهير الإلزامية للترعة الحلوة على بعد 2 كيلو من محطة الرسوة.

جاء ذلك بناء على ما ورد للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة بورسعيد، من بلاغات تفيد بانخفاض فى ضغوط مياه الشرب على كافة المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأوضحت محافظة بورسعيد، أنه بعد التنسيق مع ري الإسماعيلية من قبل أشغال المياه، فإن عملية التطهير قد تستمر لمدة ثلاثة أيام، علما بأن عملية التطهير هذه إلزامية لكى لا تتأثر المحافظة بانخفاض منسوب الترعة مع زيادة الاستهلاك فى فصل الصيف.