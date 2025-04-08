أمير عزمي مجاهد: الإدارة قرار مدروس والزمالك دخل صفقة زيزو متأخرا

تحدث أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، عن ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو مع النادي، وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الزمالك يشبه من يبتعد المذاكرة ويُريد أن يلم المنهج في آخر 24 ساعة.. ولا بد أن نعرف أن الإدارة قرار ولابد أن يكون القرار مدروسا.

وأضاف أمير عزمي مجاهد: زيزو جاءت له عدة عروض بمبالغ كبيرة بعد البطولة العربية للأندية والزمالك رفض ولم يُجدد له من وقتها، فلماذا لم يتم بيعه والاستفادة ماديًا.

وتابع مجاهد: البعض يخرج ويقول أن الزمالك عنده ومعه، لكن جميعنا نعلم أن الزمالك يُعاني من مشكلات مالية، وإذا كان من سيأتي سيخاف رد فعل الجمهور ويعمل على حسابه فقط فمن الأولى أن يرحل لأنه لن ينجح

واختتم أمير عزمي مجاهد: زيزو لاعب مجتهد ومحبوب وكان من الممكن أن يكون من أيقونات وأساطير نادي الزمالك، لكن لا أستطيع أن ألومه لماذا فعل ذلك لأني لست في موقعه وموقفه.