بيسيرو: هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش في الكونفدرالية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات جوزية بشأن زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وقال جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك: زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر حالياًَ وهو لاعب بالزمالك وسعيد به جداً وبما يقدمه مع الفريق

و تابع : هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل المباراة، والأجواء جيدة في الفريق وجميع اللاعبين سعداء، ومحاولات تشتيت الفريق لن تفلح.

و أضاف: فريق ستيلينبوش يجيد التحولات الهجومية والضربات الثابتة، والمنافس فريق جيد ومنظم.

علي الجانب الاخر قام مجلس إدارة نادي الزمالك بصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة، قبل مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأتي هذه الخطوة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الإياب أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.