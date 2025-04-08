أخبار التكنولوجيا| واتساب يتوقف على هذه الهواتف أول مايو.. أوبو تغزو الأسواق بمنتجات جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



هل هاتفك منها؟ .. واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف أول مايو

سيتعين على مستخدمي الهواتف الذين يرغبون في التمسك بهواتفهم المحمولة أن يقولوا وداعًا لتطبيق WhatsApp في شهر مايو المقبل حيث ستتوقف التطبيق عن العمل على بعض الهواتف بسبب التغييرات التي طرأت عليه.

بمواصفات لم يسبق لها مثيل .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة



تستعد شركة Oppo للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno 14 في الصين قريبًا ووفقا للتسريبات من المتوقع أن تأتي سلسلة هواتف Reno 14ببطاريات ضخمة بسعة تزيد عن 6000 مللي أمبير/ساعة قد يحتوي الطراز الأساسي من Reno 14 على شاشة OLED LTPS مقاس 6.59 بوصة

بدأ بالفعل.. سامسونج تطرح تحديث One UI 7 في هذه الدول



بدأت شركة سامسونج بطرح تحديث One UI 7 لأجهزة جالكسي في 7 أبريل وقد وصلت هذه التحديثات أمس إلى سلسلة هواتف Galaxy S24، وGalaxy Z Fold 6، وGalaxy Z Flip 6، وGalaxy Z Fold Special Edition و سيتعين على العديد من الدول الانتظار قليلاً للحصول على التحديث المستند إلى نظام تشغيل أندرويد 15.



منافس شرس.. هاتف جديد من فيفو بإمكانيات لم يسبق لها مثيل



إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف فيفو X200 Ultra المرتقب والذي يعد أكثر هواتف Pro مبيعًا في تاريخ سلسلة X -

ويعد هاتف Vivo X200 Ultra أكثر من مجرد هاتف رائد فإن تصميمه ومكوناته الداخلية مستوحاة بشكل كبير من تصميم وتقنيات الكاميرات المتطورة.