الشعب الجمهوري: وقفتنا التضامنية في رفح والعريش رسالة للعالم أننا خلف الرئيس في أي قرار

تقدمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط برئاسة محمد سامي سليمان بمسيرات حاشدة تضم قيادات الحزب وأبناء محافظة دمياط إلي معبر رفح البري ومطار العريش، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع الأهالي في قطاع غزة، وللتأكيد على موقف الدولة المصرية الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري.

الوقفة التضامنية بالعريش

وقال محمد سامي سليمان، أمين حزب الشعب الجمهوري في محافظة دمياط، في بيان له، إن هذه الوقفة التضامنية تعد رسالة واضحة وصريحة للعالم أجمع أن الشعب المصري يصطف جميعا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي ، في أي قرارات يتخذها بما في ذلك رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وحصوله على حقوقه التاريخية.

احتشاد المصريين أمام معبر رفح وفي العريش

وأضاف، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصحبة الرئيس السيسي، لمدينة العريش، تعد رسالة تأكيد للعالم أن الموقف الفرنسي مؤيد للموقف المصري الرافض للتهجير، فضلا عن أن مشهد احتشاد المصريين أمام معبر رفح وفي العريش يعكس وعى الشعب المصري بالقضية، وضرورة الاصطفاف الوطني والتماسك المجتمعي لحماية الأمن القومي.