قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات جوية مفاجئة والأرصاد تحذر.. تفاصيل حالة الطقس في 48 ساعة القادمة
مدبولي يحضر احتفالية هيئة الدواء بمناسبة اعتماد الصحة العالمية لها
أكبر طرح.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة في مشروع بيت الوطن
شهود يبرئون الوزير.. مفاجآت جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
مصر تُجدد قيادتها لملف الهجرة .. مؤتمر وزاري بالقاهرة يعيد رسم أولويات "عملية الخرطوم"
أول بيان رسمي من التعليم بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
الرئيس السيسي ونظيرة الفرنسي يزوران مصابي العدوان الإسرائيلي بغزة .. صور
مصر تحت وطأة الرياح.. رمال مثارة وانخفاض الرؤية وتحذير بحري
محافظ شمال سيناء: زيارة الرئيسين السيسي وماكرون للعريش تاريخية وذات مدلولات سياسية
كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
تحقق تنمية شاملة.. اتفاقيات مصرية فرنسية في الكهرباء والطاقة المتجددة
موعد إجازة شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية المتبقية في مصر هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: توفير فرق دعم إضافية بالمركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة القناطر الخيرية للوقوف على مُعدلات الإنجاز وحل جميع المُشكلات التي تواجه المواطنين أو العاملين.
وأكدَّ محافظ القليوبية، خلال مُتابعته على أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مُبادرة جديدة لرفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية، وتعزيز التواصل بين المواطن والمسئول والتي من شأنها تقوم بتسهيل الإجراءات اللازمة لإتمام طلبات المواطنين بآليات مُنظمة ودقيقة، بالإضافة إلي أهمية تطوير الأداء وتحقيق الانضباط داخل المراكز التكنولوجية لضمان إنجاز المعاملات بسلاسة ودقة.


وأوضح "عطية"، أن مُبادرة رفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية وتعزيز التواصل بين المواطن والمسئول، تتكون من 6 محاور أساسية وهي، "خدمة مباشره مع مسئول" وتكون من خلال تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجي لرئيس المركز أو المدينة أو الحي، وإلزام رئيس الحي أو المركز والمدينة بالتواجد بالشباك المُخصص له لمدة ساعة يومياً وعدم السماح بالتخلف عن هذا الإلتزام، وتكون ساعة تواجد رئيس المدينة بالشباك المخصص له قبل نهاية يوم العمل حتي لا ينصرف المواطن بدون حل مشكلته أو عرضها علي أعلي مستوي.

إطلاق خدمة إستفساراتكم تهمنا


أما الخدمة الثانية وهي خدمة "استفساراتكم تهمنا"، وتهدف خدمة استفساراتكم تُهمنا إلي تشكيل فريق عمل من شباب المهندسين بالديوان العام من ذوي الكفاءة الذين لديهم إلمام جيد بقانون التصالُح وآليات التعامل معه ومراحله للرد على الاستفسارات الخاصة بطلبات التصالح والمحال العامة، وتزويدهم فريق المهندسين بإمكانية الاستعلام الفوري عن حالة المُعاملات المُقدمة إلى المراكز التكنولوجية المُتعلقة بالتصالح والمحال العامة، والتوجيه لدي المُختصين بالوحدات المحلية علي كافة المستويات بالتفاعل الفوري التام مع فريق الاستفسارات، وإعلان أرقام التواصل مع المهندسين بكافة المراكز التكنولوجية وعلى الصفحة الرسمية للمحافظة ومواقع التواصل معهم في الوحدات المحلية، ويكون دور هذا الفريق هو الرد الفوري على استفسارات المواطنين الخاصة بطلباتهم .
أما "خدمة الشباك المُنفصل"، فهي تهدف إلي تحقيق التخصص في التعامل مع طلبات التصالح وتراخيص المحال العامة من خلال تخصيص شبابيك بالمراكز التكنولوجية لأداء الخدمات الخاصة بالتصالح والمحال العامة مما يُحقق أعلى كفاءة وفاعلية في التعامل مع تلك الطلبات، ووضع توقيتات لأداء الخدمات يلتزم بها القائمين علي تلك الشبابيك والإدارات الخلفية المختصة، ويكون رئيس المدينة هو المسئول عن المُتابعة اليومية للأداء تلك الشبابيك وتعاون الإدارات الخلفية معهم وتذليل أي معوقات تواجههم.
وأيضا خدمة "خدمتك من مكانك، وتهدف هذه الخدمة إلى الوصول إلي المواطنين عبر المراكز التكنولوجية المُتنقلة من خلال خطة استهداف جغرافي بجدول زمني مُحدد ومُعلن يتم من خلاله استهداف المراكز ذات الكثافات العالية والتي بها إزدحام بالمراكز التكنولوجية لتخفيف هذا الإزدحام، وإعلان الجدول الزمني وموقع تواجد المراكز المُتنقلة للمواطنين بشكل مُسبق أسبوعياً أو شهرياً على الصفحة الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية .
وأيضا خدمة "شكوتك هتوصل ، والتي تهدف إلى تحقيق الثقة لدى المواطن بأن شكواه يتم فحصها بحيادية تامة وسترفع للمستوي الأعلى بدون تدخل من الوحدة المحلية نهائياً، وتتبع نفس الآلية بالنسبة لاستقبال نماذج تقييم الخدمة التي يتم ملؤها بمعرفة المواطن متلقي الخدمة علي النموذج المُعد لذلك، مع توفير صندوق شكاوى وتقييم بكل مركز تكنولوجي يتم غلقه ويفتح فقط أسبوعياً بمعرفة المُختصين بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة فقط ويتم فحص الشكاوى ونماذج التقييم، ويتم إعداد دليل مُختصر بآلية فحص الشكوى ولصقه بجانب الصندوق حتي يمكن للمواطن الإطلاع عليه.
وأخيرا منظومة "تحت المجهر"، وتهدف هذه المنظومة إلى الرقابة اللحظية لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة
وفي ختام جولته أكدَ "محافظ القليوبية"، على استمرار مُتابعتة الميدانية لجميع المراكز التكنولوجية بشكل مفاجئ في أي وقت على مدار اليوم لتحقيق أعلى مُعدلات إنجاز طلبات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مُشيراً إلى أن هناك توجيهات صارمة برفع مستوى الأداء وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو تقديم الدعم الفني المطلوب، موضحا أن المحافظة تعمل على مُتابعة الطلبات المُقدمة بكُل دقة من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات المختصة لضمان سرعة البت فيها وفقاً للضوابط القانونية.

محافظة القليوبية القليوبية القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء فى الزمالك...أحمد حسن يكشف

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

وزير التعليم ومدير إدارة الباجور التعليمية

كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

زيزو

الأهلي يثير الجدل حول ضم زيزو رسميا بصورة.. والصفحة الرسمية تحذف البوست

عامل السيرك المصاب بطنطا

بعد فحص حيوانات سيرك طنطا.. لجنة بالخدمات البيطرية: لا وجود لأمصال السعار

وزير التربية والتعليم

تفاصيل رسمية نهائية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

ترشيحاتنا

اردوغان

أردوغان يتهم المعارضة بعرقلة العدالة في قضية إمام أوغلو

أرشيفية

نتنياهو: عازمون على القضاء على حماس وملتزمون بإعادة جميع الأسرى

أرشيفية

نتنياهو: متفقون مع الإدارة الأميركية على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

بالصور

بدون أدوية.. 20 طريقة طبيعية لعلاج الإمساك

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

أتربة وتقلبات جوية .. هؤلاء الأكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية وهذه طرق الوقاية

التهاب الجيوب الانفية
التهاب الجيوب الانفية
التهاب الجيوب الانفية

نشرة المرأة والمنوعات| مايوة مي سليم وإطلالة ياسمين صبري يثيران الجدل.. تحذيرات جوية اليوم وعلاجات طبيعية لأحتقان الحلق

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في أقل من 24 ساعة.. تركيب موزع كهرباء حلقي لخدمة مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس بههيا

محول كهرباء
محول كهرباء
محول كهرباء

فيديو

أخ ينهي حياة شقيقة

خلص عليه بدل ما يباركله.. أخ ينهي حياة شقيقه قبل فرحه بأيام

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد