محافظ القليوبية: توفير فرق دعم إضافية بالمركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة القناطر الخيرية للوقوف على مُعدلات الإنجاز وحل جميع المُشكلات التي تواجه المواطنين أو العاملين.

وأكدَّ محافظ القليوبية، خلال مُتابعته على أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مُبادرة جديدة لرفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية، وتعزيز التواصل بين المواطن والمسئول والتي من شأنها تقوم بتسهيل الإجراءات اللازمة لإتمام طلبات المواطنين بآليات مُنظمة ودقيقة، بالإضافة إلي أهمية تطوير الأداء وتحقيق الانضباط داخل المراكز التكنولوجية لضمان إنجاز المعاملات بسلاسة ودقة.



وأوضح "عطية"، أن مُبادرة رفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية وتعزيز التواصل بين المواطن والمسئول، تتكون من 6 محاور أساسية وهي، "خدمة مباشره مع مسئول" وتكون من خلال تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجي لرئيس المركز أو المدينة أو الحي، وإلزام رئيس الحي أو المركز والمدينة بالتواجد بالشباك المُخصص له لمدة ساعة يومياً وعدم السماح بالتخلف عن هذا الإلتزام، وتكون ساعة تواجد رئيس المدينة بالشباك المخصص له قبل نهاية يوم العمل حتي لا ينصرف المواطن بدون حل مشكلته أو عرضها علي أعلي مستوي.

إطلاق خدمة إستفساراتكم تهمنا



أما الخدمة الثانية وهي خدمة "استفساراتكم تهمنا"، وتهدف خدمة استفساراتكم تُهمنا إلي تشكيل فريق عمل من شباب المهندسين بالديوان العام من ذوي الكفاءة الذين لديهم إلمام جيد بقانون التصالُح وآليات التعامل معه ومراحله للرد على الاستفسارات الخاصة بطلبات التصالح والمحال العامة، وتزويدهم فريق المهندسين بإمكانية الاستعلام الفوري عن حالة المُعاملات المُقدمة إلى المراكز التكنولوجية المُتعلقة بالتصالح والمحال العامة، والتوجيه لدي المُختصين بالوحدات المحلية علي كافة المستويات بالتفاعل الفوري التام مع فريق الاستفسارات، وإعلان أرقام التواصل مع المهندسين بكافة المراكز التكنولوجية وعلى الصفحة الرسمية للمحافظة ومواقع التواصل معهم في الوحدات المحلية، ويكون دور هذا الفريق هو الرد الفوري على استفسارات المواطنين الخاصة بطلباتهم .

أما "خدمة الشباك المُنفصل"، فهي تهدف إلي تحقيق التخصص في التعامل مع طلبات التصالح وتراخيص المحال العامة من خلال تخصيص شبابيك بالمراكز التكنولوجية لأداء الخدمات الخاصة بالتصالح والمحال العامة مما يُحقق أعلى كفاءة وفاعلية في التعامل مع تلك الطلبات، ووضع توقيتات لأداء الخدمات يلتزم بها القائمين علي تلك الشبابيك والإدارات الخلفية المختصة، ويكون رئيس المدينة هو المسئول عن المُتابعة اليومية للأداء تلك الشبابيك وتعاون الإدارات الخلفية معهم وتذليل أي معوقات تواجههم.

وأيضا خدمة "خدمتك من مكانك، وتهدف هذه الخدمة إلى الوصول إلي المواطنين عبر المراكز التكنولوجية المُتنقلة من خلال خطة استهداف جغرافي بجدول زمني مُحدد ومُعلن يتم من خلاله استهداف المراكز ذات الكثافات العالية والتي بها إزدحام بالمراكز التكنولوجية لتخفيف هذا الإزدحام، وإعلان الجدول الزمني وموقع تواجد المراكز المُتنقلة للمواطنين بشكل مُسبق أسبوعياً أو شهرياً على الصفحة الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية .

وأيضا خدمة "شكوتك هتوصل ، والتي تهدف إلى تحقيق الثقة لدى المواطن بأن شكواه يتم فحصها بحيادية تامة وسترفع للمستوي الأعلى بدون تدخل من الوحدة المحلية نهائياً، وتتبع نفس الآلية بالنسبة لاستقبال نماذج تقييم الخدمة التي يتم ملؤها بمعرفة المواطن متلقي الخدمة علي النموذج المُعد لذلك، مع توفير صندوق شكاوى وتقييم بكل مركز تكنولوجي يتم غلقه ويفتح فقط أسبوعياً بمعرفة المُختصين بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة فقط ويتم فحص الشكاوى ونماذج التقييم، ويتم إعداد دليل مُختصر بآلية فحص الشكوى ولصقه بجانب الصندوق حتي يمكن للمواطن الإطلاع عليه.

وأخيرا منظومة "تحت المجهر"، وتهدف هذه المنظومة إلى الرقابة اللحظية لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة

وفي ختام جولته أكدَ "محافظ القليوبية"، على استمرار مُتابعتة الميدانية لجميع المراكز التكنولوجية بشكل مفاجئ في أي وقت على مدار اليوم لتحقيق أعلى مُعدلات إنجاز طلبات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مُشيراً إلى أن هناك توجيهات صارمة برفع مستوى الأداء وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو تقديم الدعم الفني المطلوب، موضحا أن المحافظة تعمل على مُتابعة الطلبات المُقدمة بكُل دقة من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات المختصة لضمان سرعة البت فيها وفقاً للضوابط القانونية.