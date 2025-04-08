محافظ شمال سيناء: وجود رئيس فرنسا في مصر يعزز ثقلها دوليًا

أكد اللواء خالد مجاورة محافظ شمال سيناء، أن وجود إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا في مصر يعزز ثقلها دوليًا، مضيفا أن المحافظة تلتزم التام بأمن مصر القومي.

وأضاف اللواء خالد مجاورة محافظ شمال سيناء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسى ماكرون قام خلال الزيارة بجولة داخل مستشفى العريش العام، حيث التقى المصابين الفلسطينيين، وحرص على مصافحة الأطقم الطبية والتمريض، واستمع إلى شرح مفصل حول الحالات الموجودة بالمستشفى.

وتابع اللواء خالد مجاورة محافظ شمال سيناء، أن ماكرون بدا متأثرًا بشهادات المرضى الذين تحدثوا عن معاناتهم منذ اندلاع الحرب، حتى وصولهم إلى الأراضى المصرية.

وأضاف اللواء خالد مجاورة محافظ شمال سيناء، أن المرضى الفلسطينيين نقلوا لماكرون مشاعرهم الصادقة تجاه الاستقبال الحافل الذى تلقوه على المعبر، والرعاية الطبية والإنسانية التى وفرتها لهم الدولة المصرية منذ لحظة دخولهم، مؤكدين أن الدعم الذى تلقوه خفف كثيرًا من آلامهم ومعاناتهم.