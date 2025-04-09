قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر على الذاكرة والصحة العامة .. تحذير خطير من قلة النوم |فيديو
علامات حُسن الخاتمة .. تظهر في حياة الميت ووقت الغُسل
نوع طعام غير متوقع يزيد جمال البشرة ويُحسّن الهضم والمعدة .. اكتشفه
بسمة وهبة توجّه رسالة مؤثرة إلى ترامب : «الشعب المصري بيحبك»|فيديو
حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
صفات المؤمن الصالح .. يستعين بالله ويرضى بقضائه
بالأرقام.. وزير الصحة يستعرض جهود مصر لدعم مُصابي غزة بمستشفى العريش |شاهد
ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
أورتاجوس: الجيش اللبناني قادر على نزع سلاح حزب الله
لا مجال للتراجع.. سيد عبد الحفيظ يُحذّر الأهلي من هذا التصرف بشأن زيزو
طارق السيد : زيزو باع الزمالك مبكرًا .. واللاعب يرد
أسعار الذهب العالمية تتراجع 25 دولارًا .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقلاب سيارة أنابيب بطريق «الخارجة - الداخلة» بالوادي الجديد.. والعناية الإلهية تنقذ السائق

سيارة انابيب
سيارة انابيب
منصور ابوالعلمين

أنقذت العناية الإلهية سائق سيارة نقل محملة بأنابيب بعد تعرضه لحادث انقلاب على طريق الخارجة - الداخلة في نطاق منطقة تنيدة بالوادي الجديد دون إصابات بشرية وتم نقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

وتعرضت السيارة في طريقها إلى الداخلة لحادث انقلاب بسبب شدة الرياح التي تعرضت لها المحافظة منذ صباح اليوم.

وتلقى اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محمله بأنابيب البوتجاز وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية، حيث نجا السائق بأعجوبة وتم إخراجه من السيارة بسلام، فيما باشرت الجهات المختصة رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتناشد الأجهزة المعنية قائدي المركبات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة على الطرق الصحراوية للحد من مثل هذه الحوادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد سيارة انابيب شدة الرياح حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

أول رد فعل من شيكابالا بعد استبعاد زيزو من قائمة الزمالك ضد ستيلينبوش

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه بالكامل عن مناطق بالقاهرة

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه 28 دولارا .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

زيزو

الأهلي يثير الجدل حول ضم زيزو رسميا بصورة.. والصفحة الرسمية تحذف البوست

حالة الطقس غدا

تقلبات جوية مفاجئة والأرصاد تحذر.. تفاصيل حالة الطقس في 48 ساعة القادمة

زيزو

مصدر بنادي الزمالك: زيزو لن يلعب للفريق مجددا واللاعب أنهي كل شيء

ترشيحاتنا

الفنان محسن منصور

سبّاك وكان مروّح من شغله.. تفاصيل دهـ.ـس ابن الفنان محسن منصور لشاب في أكتوبر

سيارة انابيب

انقلاب سيارة أنابيب بطريق «الخارجة - الداخلة» بالوادي الجديد.. والعناية الإلهية تنقذ السائق

صورة أرشيفية

مصرع طفل بسوهاج دهستــه سيارة ربع نقل أمام منزله | تفاصيل

بالصور

عيب قاتل في سيارة كورفيت الجديدة من شيفروليه | تفاصيل

كورفيت
كورفيت
كورفيت

علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية .. لا تتجاهلها

أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية
أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية
أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية

يقلل الكوليسترول والكرش ويعالج مقاومة الإنسولين .. اكتشف نوع زيت خارق

علاج ارتفاع الكوليسترول
علاج ارتفاع الكوليسترول
علاج ارتفاع الكوليسترول

بعد رمضان والكحك .. مشروبات فعالة تساعدك على إنقاص الوزن

مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر
مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر
مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر

فيديو

اصاله

هل أصبحت سعودية؟.. أصالة تكشف المستور بعد عاش بلدي

ابتهال أبو سعدة

اعترضت على دعم الاحتلال.. مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو سعدة عن العمل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد