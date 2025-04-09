انقلاب سيارة أنابيب بطريق «الخارجة - الداخلة» بالوادي الجديد.. والعناية الإلهية تنقذ السائق

أنقذت العناية الإلهية سائق سيارة نقل محملة بأنابيب بعد تعرضه لحادث انقلاب على طريق الخارجة - الداخلة في نطاق منطقة تنيدة بالوادي الجديد دون إصابات بشرية وتم نقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

وتعرضت السيارة في طريقها إلى الداخلة لحادث انقلاب بسبب شدة الرياح التي تعرضت لها المحافظة منذ صباح اليوم.

وتلقى اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محمله بأنابيب البوتجاز وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية، حيث نجا السائق بأعجوبة وتم إخراجه من السيارة بسلام، فيما باشرت الجهات المختصة رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتناشد الأجهزة المعنية قائدي المركبات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة على الطرق الصحراوية للحد من مثل هذه الحوادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.