إمام عاشور يسجل الأول فى شباك الهلال السوداني

أحرز الأهلي الهدف الأول فى شباك الهلال السوداني من عمر الشوط الثاني ، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد شيخا ولد بيديا، في إياب دور ربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 82، عن طريق إمام عاشور.

وجاءت تسديدة قوية عن طريق نيتس جراديشار لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء، في الدقيقة 10، تصدى لها الحارس عيسى فوفانا بثبات.

وأرسلت ركلة ركنية جديدة للهلال، نفذها أحمد سالم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع، وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى في الدقيقة 13.

وجاءت تسديدة عن طريق إمام عاشور لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 17.

وتوقفت المباراة لإصابة نيتس جراديشار لاعب الأهلي في الدقيقة 24.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة للأهلي بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أشرف بنشرقي إلى داخل منطقة الجزاء مرت بشكل غريب من أمام أقدام وسام أبو علي المواجه تماما للشباك الخالية في الدقيقة 35.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة للأهلي بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها نيتس جراديشار في اختراق منطقة الجزاء لكنه تباطأ كثيرا في تسديد الكرة ليتدخل الدفاع سريعا ويتمكنوا من إبعاد الكرة في الدقيقة 53.

وجاءت تسديدة قوية عن طريق مروان عطية لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس عيسى فوفانا بصعوبة عن مناطق الخطورة في الدقيقة 56.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

بدلاء الأهلي أمام الهلال السوداني:



ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.