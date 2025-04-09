والد زيزو قفل التليفون.. تفاصيل مثيرة عن عرض الزمالك الأخير

قال الناقد الرياضي، محمود فؤاد، إن والد اللاعب أحمد سيد زيزو، قرّر إغلاق هاتفه خلال الساعات الماضية، ليقطع الطريق أمام أى مفاوضات جديدة من جانب الزمالك لتمديد عقد نجله.

وأوضح محمود فؤاد، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه ماركو مراد على قناة «صدى البلد »، إن الزمالك جهز عرضا أخيرا يتضمن حصول زيزو على 40 مليون جنيه في الموسم، بجانب 40 مليونًا أخرى من الإعلانات.

وتابع “فؤاد”، أن الزمالك جهز شيكات بالفعل وعقود إعلانات حتى يضمن اللاعب حقوقه، ويوقع على عقده الجديد، ولكن زيزو قرر التوقيع للأهلي بسبب التسريبات التي تمت خلال الأشهر الماضية، من جانب أعضاء إدارة الأبيض.

