قصة زيزو والزمالك تصل لطريق مسدود .. ناقد رياضي يكشف تفاصيل مثيرة

قال الناقد الرياضي، محمود فؤاد، إن قصة نادي الزمالك، ولاعبه أحمد سيد زيزو، وصلت لطريق مسدود، وباتت أيامه في ميت عقبة، معدودة.

وأوضح محمود فؤاد، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه ماركو مراد على قناة «صدى البلد »، إن مجلس الزمالك تعامل بعشوائية مع ملف تجديد عقد زيزو.

وتابع :" الفترة الماضية شهدت مشادة أقرب إلى "الخناقة" بين حسين لبيب ووالد زيزو، الزمالك سبق وعرض على زيزو 50 مليون جنيه وفيلا .. ووالد اللاعب طلب 27 مليون جنيه عمولة".

وواصل: "حسين لبيب قال لوالد زيزو بالحرف الواحد "الزمالك منهار ماليًا"، واللاعب انتهت علاقته بالزمالك تمامًا".