ياسر ريان: زيزو لاعب ذكي وكان يستهدف المشاركة في مونديال الأندية مع الأهلي

قال ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب ذكي، مشيرًا إلى أنه تعمّد البقاء لأطول فترة ممكنة مع الزمالك من أجل ضمان مشاركته في كأس العالم للأندية بقميص الأهلي.



وأضاف ريان، خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج "ستاد المحور": "زيزو كان حريصًا على الاستمرار مع الزمالك لفترة أطول حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية".

وتابع: "ألوم مجلس إدارة نادي الزمالك على طريقة إدارته لملف تجديد عقد زيزو، فقد كان بالإمكان الحفاظ عليه لفترة أطول".

وفي حديثه عن مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، قال ريان: "الزمالك يمتلك من الخبرة والقدرات ما يؤهله لتجاوز ستيلينبوش والتأهل إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، رغم الغيابات العديدة في صفوفه".

وعن تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال ريان: "كنت واثقًا من صعود الأهلي، فهناك فارق كبير بينه وبين فريق الهلال السوداني، ومن الطبيعي أن يحقق الأحمر الفوز".

وأضاف: "بيراميدز كان محظوظًا بالتأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي".

وفي ختام تصريحاته، أكد “ريان” أن الترجي التونسي يُعد خصمًا أصعب للأهلي من صن داونز الجنوب أفريقي، قائلاً: "الترجي فريق قوي ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو منافس ندّي للأهلي أكثر من صن داونز".