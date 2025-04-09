«انت ملبوس مش طبيعي» .. بدرية طلبة توجّه رسالة لفتحى عبد الوهاب

أشادت الفنانة بدرية طلبة بأداء ودور الفنان فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث مسلسله “ظلم المصطبة” الذي عُرض فى النصف الثاني من رمضان وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، “ظلم المصطبة .. أستاذ فتحي عبدالوهاب حضرتك ملبوس مش طبيعي .. جواك شخص بيطلع قدام الكاميرا .. طول الوقت بصين لعنيه هو فيه كدا؟.. الجمدان دا يُدَرّس يا مدرسة .. كل شخص في العمل دا يتعمله مقالة مش بوست الله ينور أنا بتعلم منكم”.

أبطال مسلسل “ظلم المصطبة”

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الفن، إلى جانب إياد نصار، ومنهم: ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، أحمد عبد الحميد

المسلسل من تأليف رجاء، سيناريو وحوار هاني خليفة، وإخراج أحمد فوزي صالح، وإنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل “ظلم المصطبة”

تدور أحداث المسلسل في مدينة “إل بارود”، حيث تسلط القصة الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية تتشابك مع الرومانسية والصراعات العائلية، في بيئة تهيمن عليها العادات والتقاليد الموروثة. يعكس العمل كيف يمكن لهذه العادات أن تعقد حياة الأفراد وتؤثر على علاقاتهم ومصائرهم.