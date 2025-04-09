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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الريمونتادا ممكنة.. أول تعليق من مبابي بعد هزيمة ريال مدريد من أرسنال بثلاثية

مبابي
مبابي
محمد سمير

عبر كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني ، عن ثقته التامة في قدرة فريقه على قلب الطاولة في مباراة الإياب ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاءت هذه التصريحات على الرغم من الخسارة القاسية التي تعرض لها ريال مدريد أمام آرسنال في مباراة الذهاب، التي أقيمت الليلة على ملعب "الإمارات" وانتهت لصالح الفريق الإنجليزي 3-0.

وفي تصريحات مقتضبة بعد المباراة، أبرزتها وسائل الإعلام الإسبانية، قال مبابي: "الريمونتادا ممكنة، علينا أن نؤمن حتى النهاية".

أهداف الفريق الإنجليزي جاءت عن طريق ديكلان رايس، الذي سجل ثنائية، وميكيل ميرينو في الدقائق (58، 70، 75).

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وآرسنال يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

كيليان مبابي مبابي دوري أبطال أوروبا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد آرسنال

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