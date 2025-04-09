إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم الاربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، و إضطراب حالة البحر، بعد أن بلغت شدة الرياح 25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2 حتى 3 أمتار.

وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية، وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة حفاظاً على سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة.