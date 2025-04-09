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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في غياب زيزو.. الزمالك يستضيف ستيلينبوش لحسم بطاقة نصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
محمد السعيد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك ضد ستيلينبوش 

ويستهدف الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو، تحقيق الفوز في مباراة اليوم للتأهل إلى الدور نصف النهائي وقطع خطوة كبيرة نحو الحفاظ على اللقب القاري.

كان التعادل السلبي حسم لقاء الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش  في جنوب إفريقيا.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك أحمد مصطفى “زيزو” من مباراة اليوم، بعد أنباء توقيعه للأهلي.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ستيلينبوش: "سنواجه فريق منظم، ونثق في أنفسنا وجاهزون للمباراة، والفريق استعد بجدية من أجل تحقيق الفوز، ونسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي".

وتابع : "هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل المباراة، والأجواء جيدة في الفريق وجميع اللاعبين سعداء، ومحاولات تشتيت الفريق لن تفلح".

وأضاف بيسيرو قائلاً:" عندما أجد بعض الأمور السلبية أحاول العمل على تحسينها باستمرار في التدريبات سواء في الجزء الدفاعي أو الهجومي، والزمالك قدم مباراة جيدة من الناحية الدفاعية في المباراة السابقة وفي مباراة الذهاب أمام ستيلينبوش، ولكن الفريق لم يكن على المستوى الهجومي المطلوب، ونقوم بتقييم أداء الفريق وشرح السلبيات للاعبين لتحسين الأداء والحفاظ على الشكل التنظيمي للفريق".

وواصل: "زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر حالياًَ وهو لاعب بالزمالك وسعيد به جداً وبما يقدمه مع الفريق".

وأشار المدير الفني قائلاً:" فريق ستيلينبوش يجيد التحولات الهجومية والضربات الثابتة، والمنافس فريق جيد ومنظم".

الزمالك سنيلينبوش الكونفدرالية زيزو بيسيرو

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