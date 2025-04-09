مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-4-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 9-4-2025 العديد من المباريات المهمة حول العالم، يتصدّرها مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومواجهة الزمالك وستيلينبوش بدوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية
سيمبا X المصري – 3 مساء
الزمالك X ستيلينبوش – 6 مساء
نهضة بركان X أسيك ميموزا – 9 مساء
اتحاد العاصمة X النادي الرياضي القسنطيني – 9 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان X أستون فيلا – 9 مساء - beIN Sports HD 1
برشلونة X بوروسيا دورتموند – 9 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أورلاندو بيراتس X مولودية الجزائر – 6 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2 والقنوات الناقلة
ليون سيتي X سيدني اف سي
مواعيد مباريات دوري التحدي الأسيوي
العربي الكويتي X أركاداج – 6 مساء