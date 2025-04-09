مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-4-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 9-4-2025 العديد من المباريات المهمة حول العالم، يتصدّرها مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومواجهة الزمالك وستيلينبوش بدوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

سيمبا X المصري – 3 مساء

الزمالك X ستيلينبوش – 6 مساء

نهضة بركان X أسيك ميموزا – 9 مساء

اتحاد العاصمة X النادي الرياضي القسنطيني – 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X أستون فيلا – 9 مساء - beIN Sports HD 1

برشلونة X بوروسيا دورتموند – 9 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أورلاندو بيراتس X مولودية الجزائر – 6 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2 والقنوات الناقلة

ليون سيتي X سيدني اف سي

مواعيد مباريات دوري التحدي الأسيوي

العربي الكويتي X أركاداج – 6 مساء