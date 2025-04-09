التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في انفجار إسطوانة غاز بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز، داخل منزل بقرية كوم أشفين في قليوب، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن حالة المصابة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل محل الحريق ومدى الأضرار التي لحقت به.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "بسام خالد السيد حسن مغربي"، 35 سنة، عامل، ومقيم كوم أشفين مركز قليوب، مصاب بحروق بالجسم والوجه، وتوفى فور وصوله المستشفى، و"ياسمين سعيد صبري ثعلب" 25 سنة، ربه منزل، مصابة بحروق بالذراع الأيسر والكتف الأيسر، إثر انفجار اسطوانة بتوجاز بمحل سكنهم دائره مركز قليوب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية للمنزل المتضرر، لمعاينة آثار الانفجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.