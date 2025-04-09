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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسواق الأمريكية تتعرض لخسائر كبيرة بعد تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة من قبل ترامب

الاسواق الامريكية
الاسواق الامريكية
القسم الخارجي

توسعت خسائر العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، بعد دخول الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما يزيد من التوترات في الحرب التجارية العالمية ويعزز المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.


وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 انخفضت بنسبة 2.7% لتصل إلى 4885.0 نقطة، في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.7% إلى 16,781.50 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 2.4% لتسجل 36,965.0 نقطة.


ودخلت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ رسميا اليوم، مما يمثل تصعيدا دراماتيكيا في التوترات التجارية العالمية.


وتتمثل أبرز هذه التدابير في فرض رسوم جمركية تصل إلى 104% على الواردات الصينية، وهي مزيج من الرسوم السابقة وزيادة جديدة بنسبة 50% تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء.


تأتي هذه الخطوة ردا على الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين بنسبة 34%، مما أدى إلى تجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.


وشملت الرسوم الأخرى التي تم فرضها 20% على الاتحاد الأوروبي، 24% على اليابان، 46% على فيتنام، 25% على كوريا الجنوبية، و32% على تايوان.


وتعد هذه الرسوم جزءا من استراتيجية تجارية أمريكية أوسع تفرض رسوما مرتفعة على الدول التي يعتقد أنها تتمتع بمزايا تجارية غير عادلة.


وقد تسببت هذه السياسة في اهتزاز الأسواق العالمية، وأدت إلى فرض رسوم جمركية انتقامية من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وزادت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي أوسع.


وأشار محللو بنك جولدمان ساكس الأمريكي إلى أن مخاطر الركود العالمي لم تسعر بشكل كامل من قبل الأسواق، على الرغم من عمليات البيع المستمرة التي لوحظت بعد 2 أبريل، مما يشير إلى المزيد من الانخفاضات في المستقبل.


وكان مؤشر إس آند بي 500 قد أغلق أمس منخفضا بنسبة 1.6% عند 4,982.77، مسجلا أول إغلاق له دون حاجز 5,000 نقطة منذ ما يقرب من عام.

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