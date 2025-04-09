حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم، الأربعاء 9 أبريل 2025، حالة الطقس في مصر،حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، بداية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد تقلبات جوية مفاجئة، مع توقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، إلى جانب نشاط للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق الجنوبية.

كما أكدت الأرصاد أن هناك اضطراباً في حركة الملاحة البحرية ليلاً على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/س، وترتفع الأمواج بين 2.5 و4 متر.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع استمرار هذه التقلبات الجوية مع انخفاض آخر في درجات الحرارة على أغلب المناطق اعتباراً من الخميس 10 إبريل.

فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة لليوم، فهي كالتالي:

القاهرة: العظمى 28°، الصغرى 15°

الإسكندرية: العظمى 22°، الصغرى 15°

أسوان: العظمى 41°، الصغرى 22°

وتتوقع الأرصاد أن تؤثر هذه التقلبات الجوية على الحياة اليومية، خاصة في مجالات النقل والملاحة، بالإضافة إلى تأثيرها على الأنشطة الساحلية والزراعية.