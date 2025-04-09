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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث حريق فرن بلدي ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر اندلاع حريق هائل شب بفرن عيش آلى وسط مدينة بنى سويف، اليوم الأربعاء، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث اشتعال النيران فى فرن عيش آلى وسط مدينة بنى سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة،  وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت سيارات من الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى الشقق السكنية والتجارية المجاورة، فيما فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المكان لمنع اقتراب المواطنين حتى انتهاء أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود خطر من تجدد الحريق.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، 3 أشخاص بهم إصابات مختلفة، جراء اشتعال النيران فى فرن العيش الآلى، وهم: سعيد رمضان، 42 سنة، وبه حرق بالساعد الأيمن من الدرجه الثانية بنسبة 5%، ووليد محمد، 45 سنة، وبه حرق من الدرجه الأولى الساعد الأيسر بنسبة 4%، ومحمد طه، 38 سنة، وبه حروق من الدرجه الأولى  بالزراع الأيمن والرقبة بنسبة 5%.

وجار إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحريق، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف، من السيطرة على  الحريق الهائل الذي شب بفرن عيش آلى وسط مدينة بنى سويف، اليوم الأربعاء، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وعلى الفور انتقلت سيارات من الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى الشقق السكنية والتجارية المجاورة، فيما فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المكان لمنع اقتراب المواطنين حتى انتهاء أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود خطر من تجدد الحريق.

ببا الفشن بني سويف

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