إصابة طفل بألعاب نارية في بني سوبف

أصيب طفل صغير بإصابات خطيرة، بقرية الميمون بمركز الواسطى ببنى سويف، إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوصول طفل صغير مصاب بإصابات خطيرة، إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية بقرية الميمون بمركز الواسطى، وتم التوجية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، طفل صغير مصاب يدعى «محمود محمد، 10 سنوات، » مقيم في قرية الميمون، وبه إصابه أسفل العين الأيسر، وجار إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، واتخاذ الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.