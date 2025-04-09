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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الأسماك بأسواق الوادي الجديد اليوم الأربعاء

اسماك
اسماك
منصور ابوالعلمين

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج في الأسواق المحلية 105 جنيهات، وكذلك استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 30 جنيهًا للكيلو، ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأسماك كبير.

وإليكم بعض أسعار الأسماك المتنوعة بالأسواق.

_ المبروك 88 جنيهًا للكيلو   
_ البياض يتراوح سعره من 93 إللا 95 جنيهًا  
_ البوري يبلغ سعر الكيلو 125 جنيهًا    
_ الرنجة تتراوح سعرها من 148 إلى 155 جنيهًا للكيلو
_ الفسيخ يستقر سعره عند 350 جنيهًا للكيلو

وتشهد أسواق الوادي الجديد استقرارًا في أسعار الأسماك نتيجة لعدة عوامل منها، توافر الانتاج من مزارع الاستزراع السمكي، تنوع الاصناف والاهتمام بالاكثر مبيعا في الاسواق، زيادة المعروض من الإنتاج المحلي لتقليل الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعتمد محافظة الوادي الجديد بشكل رئيسي على توفير الأسماك الطازجة من مزارع استزراع السمكي المتوفرة في جميع القري والمراكز ويتم استيراد بعض الاسماك الغير متوفرة من المحافظات المجاورة في توفير احتياجات المواطنين واضافة أصناف جديدة مثل الجنبري والكابوريا وغيرها من الاصناف البحرية من الأسماك، نظرًا لعدم وجود مسطحات مائية كبيرة أو بحيرات طبيعية تغذي السوق المحلي باستمرار.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الأسماك نتيجة لجهود مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. كما ساهمت مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة في مناطق مثل مفيض باريس، في تعزيز المعروض من الأسماك الطازجة، مما ساعد على تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسعار.

ويُعد قطاع الثروة السمكية بالمحافظة من القطاعات الواعدة، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا ضمن خطط التنمية المحلية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مصادر بروتين بديلة بأسعار تناسب مختلف شرائح المواطنين.

وتواصل محافظة الوادي الجديد دعم قطاع الثروة السمكية من خلال توفير الأراضي المناسبة للمزارع السمكية، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الدعم الفني والبيئي للمستثمرين والصيادين، كما تعمل المحافظة على تحسين البنية التحتية بمناطق الصيد، لضمان استدامة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق المحلية.

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