قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ توسيع ممر موراج الفاصل بين خان يونس ورفح الفلسطينية
منتخب مصر للناشئين 2008 يواجه تركيا فى ثالث جولاته ببطولة البحر المتوسط
قرار عاجل بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 وتوزيع الدرجات
لبنان.. نواف سلام يطالب قوات الاحتلال بالانسحاب الكامل من النقاط الخمس
وزير خارجية السودان يوجه الشكر لمصر على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين
وزير التعليم: نتعاون مع ولاية ساكسونيا الألمانية في دعم وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية
استمرار فتح ميناء رفح البري لليوم الـ23 على التوالي
مدفعتوش ليه.. شوبير يعنف مسئولي الزمالك ويكشف أسباب أزمة زيزو
وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في حي الشجاعية إلى 22 شهيدا
صحة غزة : قوات الاحتلال تقصف حي الشجاعية بصواريخ ضخمة
مدبولي يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث التعاون المُشترك
الصحة: إغلاق مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو سياحة النواب: زيارة ماكرون لمصر دعاية مجانية يجب استغلالها

النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
محمد الشعراوي

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وما تضمنته من زيارة عدد من الأماكن السياحية والتاريخية والثقافية.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية، إلى أن الزيارة حملت دلالات كبيرة على عظمة الحضارة المصرية، وما تتمتع به البلاد من الأمن والأمان والاستقرار.

وقالت سحر طلعت مصطفى، إن ظهور الرئيس الفرنسي في عدد من المناطق داخل القاهرة، وكذلك إشادته بالحضارة المصرية دعاية مجانية للسياحة المصرية، نتمنى أن تحسن الحكومة استغلالها لجذب مزيد من الوفود السياحية من جميع دول العالم.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية في العديد من القطاعات المختلفة.

وتوقعت النائبة سحر طلعت مصطفى أن يكون للزيارة مردود إيجابي كبير على الأوضاع الاقتصادية، وكذلك دعم جهود مصر في وجود رأي عام عالمي تجاه منع تصفية القضية الفلسطينية، ورفض مقترح تهجير أهالي قطاع غزة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون الأماكن السياحية الحضارة المصرية الوفود السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة

طارق السيد

طارق السيد : زيزو باع الزمالك مبكرًا .. واللاعب يرد

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب العالمية تتراجع 25 دولارًا .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 بمصر

سيد عبد الحفيظ

لا مجال للتراجع.. سيد عبد الحفيظ يُحذّر الأهلي من هذا التصرف بشأن زيزو

أحمد مصطفى زيزو

إعلامي: زيزو يشكو الزمالك في اتحاد الكرة .. لهذا السبب |تفاصيل

طقس الأربعاء - أرشيفية

طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء

زيزو

والد زيزو قفل التليفون.. تفاصيل مثيرة عن عرض الزمالك الأخير

ترشيحاتنا

غرقة المنشآت والمطاعم السياحية

غرفة المطاعم السياحية تعقد دورة تدريبية في صحة وسلامة الغذاء

ورش تدريبية

الإرشاد الزراعي يطلق ورشا تدريبية حول إعداد خطط المشروعات التنموية

محطة بحوث

لاستعراض الأصناف الجديدة.. البحوث الزراعية ينظم يوم الحقل السنوى للقمح بسدس

بالصور

علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته

علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته
علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته
علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

تجنبها «علشان متقعش في الفخ».. أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت

أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت
أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت
أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت

احذرها.. 4 عادات تفعلها يوميا تسبب ضعف الذاكرة ببطء دون أن تشعر

. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة
. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة
. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة

فيديو

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد