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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شهر العسل.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش مع زوجها

نسرين طافش
نسرين طافش
يارا أمين

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صور جديدة تجمعها بزوجها في أحدث ظهور لها  خلال شهر العسل من الجونة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت نسرين في أجواء رومانسية بداخل يخت في الجونة وكانت مرتدية مايوه باللون الأصفر.

كانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.


نبذة عن آخر أعمال نسرين طافش

تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على مواصلة تألقها في عالم الفن، حيث تشارك في العديد من الأعمال الفنية التي لقت قبول واستحسان البعض والبعض الأخر قام بالإنتقاد .

إنستجرام شهر العسل نسرين طافش بوسي شلبي السعودية

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