الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جديدة على حي الشجاعية في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جديدة على حي الشجاعية.

غارة جوية في حي الشجاعية

وكان أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة اليوم الأربعاء، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، بينهم حالات حرجة في غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، ونحن نحاول انتشالهم، ولكن بسبب الدمار الكبير وقلة الإمكانيات نواجه صعوبة في ذلك،كما قتل فلسطيني جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين، بحسب بصل.

وذكر أيضا الدفاع المدني أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في مدينة النصيرات، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 بجروح.

وفي جنوب القطاع، استهدفت غارة جوية خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل رجل مسن وامرأة، في وقت لا تزال فيه آلاف العائلات تعيش في خيام مكتظة نتيجة النزوح المتكرر منذ بدء العمليات العسكرية.

وترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ فجر اليوم إلى 28 على الأقل وإصابة عشرات آخرين، في غارات جوية إسرائيلية، بالتزامن مع استمرار العمليات البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي لليوم الـ 24 منذ استئناف الهجوم في منتصف مارس الماضي، حسبما أفادت مصادر محلية فلسطينية.